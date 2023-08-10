Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gaya Presiden Jokowi Jajal LRT Jabodebek Bareng Para Artis

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |09:03 WIB
Gaya Presiden Jokowi Jajal LRT Jabodebek Bareng Para Artis
Presiden Jokowi jajal LRT Jabodebek (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Gaya Presiden Jokowi menjajal LRT Jabodebek bersama sejumlah menteri, gubernur dan influencer. Jokowi menjajal sekaligus meninjau LRT Jabodebek dari Stasiun LRT Jatimulya Bekasi hingga Dukuh Atas pada hari ini Kamis (10/8/2023).

Dari pantauan di lokasi, Jokowi tiba di Stasiun Jatimulya sekitar pukul 08.47 WIB. Tampak mendampingi Jokowi yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Mensesneg Pratikno.

jokowi

Tidak hanya itu terlihat juga beberapa influencer yang hadir antara lain Nirina Zubir, Reisa Broto Asmoro, Cak Lontong, Chelsea Islan, Ayu Dewi, Widi AB3, Lukman Sardi, Desta, hingga Candil.

lrt

Jokowi pun langsung menjajal LRT Jabodebek tersebut. Perjalanan LRT itu dari Stasiun Jatimulya, Bekasi Barat, Cikunir 2, Cikunir 1, Jati Bening Baru, Halim, Cawang, Ciliwung, Cikoko, Pancoran, Kuningan, Rasuna Said, Setiabudi, hingga Dukuh Atas

