Jokowi: LRT Jabodebek Beroperasi 26 Agustus 2023

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa peresmian LRT Jabodebek akan dilakukan pada akhir Agustus tahun 2023.

"Akhir bulan insyaallah sudah di operasikan," kata Jokowi di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

"Kemungkinan Insyaallah 26 Agustus," tambahnya.

Menurutnya, yang terpenting dalam operasional LRT fokusnya diutamakan pada keamanan dan keselamatan. Terkait sertifikasi, dirinya menyebut hal tersebut merupakan hal teknis.

Meski begitu, Jokowi mengatakan bahwa peresmian LRT tidak akan berbarengan dengan kereta cepat.