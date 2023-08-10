6 Fakta Seleksi CPNS 2023 Dibuka, Berikut Formasi yang Dibutuhkan Negara

JAKARTA – Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dibuka pada September 2023. Kebutuhan formasi CASN dan CPNS 2023 diprioritaskan dalam sektor-sektor tertentu.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan sebanyak 572.496 formasi CPNS 2023.

Berikut dirangkum Okezone, Sabtu (12/8/2023), fakta tentang seleksi CASN dan CPNS 2023.

1. Jumlah Formasi

Melalui data per 1 Agustus 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan sebanyak 572.496 formasi CPNS 2023.

Terbagi menjadi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN dan pemerintah daerah 493.634 ASN.

2. Formasi CPNS dan PPPK

Adapun formasi CASN bagi pemerintah pusat terinci sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 bagi PPPK. Adapun di pemerintah daerah sebanyak 296.084 dialokasikan khusus PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 PPPK Teknis.

Formasi ini telah diputuskan melalui Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN 2023. Rapat Koordinasi Pengadaan ASN 2023 dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan mewakili Presiden Joko Widodo dan dihadiri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.