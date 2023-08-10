Apresiasi Nasabah Istimewa, CIMB Niaga Hadirkan Wealth Xpo di Bali

BALI - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) kembali menyelenggarakan salah satu signature event Wealth Xpo sebagai wujud apresiasi untuk nasabah istimewa yaitu CIMB Preferred dan CIMB Private Banking di Nusa Dua, Bali.

Mengusung tema The Resilience of Indonesia's Economy in the Political Year 2024, melalui acara ini CIMB Niaga berbagi insight terbaru tentang pengelolaan keuangan, proteksi dan investasi yang dinamis untuk membangkitkan semangat optimisme masyarakat menjelang tahun politik.

Wealth Xpo di Bali merupakan yang kedua setelah sebelumnya sukses digelar di Jakarta pada awal Maret 2023 dengan dihadiri ribuan peserta.

Bali dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan acara sejalan dengan strategi CIMB Niaga untuk memberikan edukasi dan mengoptimalkan wealth serta portofolio nasabah di luar Jakarta.

Setelah Bali, acara ini rencananya akan dilanjutkan ke kota-kota lainnya seperti Batam, Pontianak, Solo, dan Makassar.

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi menyatakan, pasca pandemi tren masyarakat untuk berinvestasi pada berbagai instrumen keuangan untuk mengembangkan dan menjaga kekayaan terus tumbuh.

Karena itu, untuk menangkap peluang tersebut CIMB Niaga terus meningkatkan layanan wealth management, termasuk mengadakan Wealth Xpo sebagai wadah untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada nasabah tentang perekonomian dan tren investasi terkini.

“Di tengah volatilitas kondisi perekonomian global dan domestik, kehadiran Wealth Xpo diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat terhadap produk-produk investasi dan proteksi yang relevan untuk mengembangkan kekayaan secara berkelanjutan. Melalui Wealth Xpo, CIMB Niaga menawarkan solusi Wealth Growth Practices yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan memanfaatkan produk investasi dan perlindungan yang tersedia,” kata Noviady dalam Press Conference Wealth Xpo di Nusa Dua, Bali, Kamis (10/8/2023).