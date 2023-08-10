Industri Otomotif RI Lebih Besar dari Jepang, Ini Buktinya

Menko Airlangga Soal Industri Otomotif RI Lebih Besar dari Jepang. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim industri otomotif Indonesia lebih besar daripada Jepang. Hal ini disampaikan saat kunjungan ke Pameran Otomotif GIIAS 2023.

"Industri, plus motor lebih besar dari di Jepang. Karena otomotif ini tidak hanya di sektor manufaktur tapi juga perdagangan," katanya, Kamis (10/8/2023).

Menko Airlangga mengungkapkan, kapasitas industri otomotif di Indonesia berada di peringkat 11 dunia. Di mana jumlah produksinya mencapai 1,1 juta dengan target ekspor 500 ribu serta jumlah tenaga kerja langsung mencapai 4 juta.

Industri otomotif Indonesia juga telah mengalami banyak kejutan karena melampaui analisa dan prediksi pengamat dan lembaga. Tak tanggung-tanggung, disebutkan olehnya, pertumbuhan telah menyentuh angka 5,7%.

"Pertumbuhan di atas 5% ini terjadi selama tujuh kuartal berturut-turut dan menunjukkan Indonesia memiiliki resiliensi yang kuat dan masuk ke dalam kategori Upper Midle Country," jelas Menteri Airlangga.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Yohannes Nangoi. Yang mana menurut penuturannya industri otomotif nasional berhasil menutup tahun 2022 dengan sangat baik.