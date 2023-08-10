Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Industri Otomotif RI Lebih Besar dari Jepang, Ini Buktinya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |14:27 WIB
Industri Otomotif RI Lebih Besar dari Jepang, Ini Buktinya
Menko Airlangga Soal Industri Otomotif RI Lebih Besar dari Jepang. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim industri otomotif Indonesia lebih besar daripada Jepang. Hal ini disampaikan saat kunjungan ke Pameran Otomotif GIIAS 2023.

"Industri, plus motor lebih besar dari di Jepang. Karena otomotif ini tidak hanya di sektor manufaktur tapi juga perdagangan," katanya, Kamis (10/8/2023).

Menko Airlangga mengungkapkan, kapasitas industri otomotif di Indonesia berada di peringkat 11 dunia. Di mana jumlah produksinya mencapai 1,1 juta dengan target ekspor 500 ribu serta jumlah tenaga kerja langsung mencapai 4 juta.

Industri otomotif Indonesia juga telah mengalami banyak kejutan karena melampaui analisa dan prediksi pengamat dan lembaga. Tak tanggung-tanggung, disebutkan olehnya, pertumbuhan telah menyentuh angka 5,7%.

"Pertumbuhan di atas 5% ini terjadi selama tujuh kuartal berturut-turut dan menunjukkan Indonesia memiiliki resiliensi yang kuat dan masuk ke dalam kategori Upper Midle Country," jelas Menteri Airlangga.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Yohannes Nangoi. Yang mana menurut penuturannya industri otomotif nasional berhasil menutup tahun 2022 dengan sangat baik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185486/mobil_nasional-9SvU_large.jpg
Kemenperin soal Industri Otomotif, Insentif Mobil Hybrid Ada Lagi di 2026? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/320/3138038/proving_ground_bekasi-dsIc_large.jpg
RI Punya Fasilitas Uji Kendaraan Terbesar di Asean, Dukung Industri Otomotif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/320/3094349/kadin-minta-wamenperin-siapkan-insentif-bagi-industri-otomotif-yAa3DOu9Lq.jpg
Kadin Minta Wamenperin Siapkan Insentif bagi Industri Otomotif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/320/3068342/fakta-industri-otomotif-ri-mandek-ternyata-ini-penyebabnya-8sVbWgBKPR.jpg
Fakta Industri Otomotif RI Mandek, Ternyata Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/320/3036092/menperin-5-pabrikan-otomotif-siap-bangun-pabrik-di-indonesia-ftx0D4s58Z.jpg
Menperin: 5 Pabrikan Otomotif Siap Bangun Pabrik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/320/3036081/wapres-tuntut-industri-otomotif-adopsi-teknologi-ramah-lingkungan-GsmsBhSuiG.jpg
Wapres Tuntut Industri Otomotif Adopsi Teknologi Ramah Lingkungan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement