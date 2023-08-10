Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Ngadu ke Jokowi: UMKM Selalu Dijadikan Komoditi Politik

Ikhsan Permana , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |14:34 WIB
Bahlil Ngadu ke Jokowi: UMKM Selalu Dijadikan Komoditi Politik
Bahlil sebut UMKM selalu dijadikan komoditi politik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengadu ke Presiden Jokowi soal UMKM yang selalu menjadi komoditi politik. Menurutnya, UMKM selalu dimanfaatkan sebagai komoditi politik yang hanya hidup saat menjelang pemilihan umum (pemilu).

"Saya sampaikan kepada Presiden, Pak Presiden, UMKM ini hidup ketika ada pilkada, ketika ada pileg, ketika ada pilpres dan mereka selalu dijadikan komoditi politik," ungkap Bahlil saat menyampaikan sambutan dalam acara Pemberian Nomor Induk Berusaha Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Perseorangan yang dipantau secara daring, Kamis (10/8/2023).

"Saya sebagai menteri yang berasal dari UMKM tidak ingin itu terjadi secara terus-menerus," sambungnya.

Oleh karena itu, untuk menghidupkan para pelaku UMKM, ia memberikan usulan kepada Presiden Jokowi agar porsi kredit UMKM dari perbankan diperbesar. Dia menjelaskan kredit landing di tahun 2020 jumlahnya mencapai Rp6000 triliun.

Namun yang dikucurkan untuk pelaku UMKM tidak lebih dari Rp1.235 triliun atau sekitar 18-19% dari total kredit yang dikucurkan oleh bank. Sisanya didistribusikan untuk usaha-usaha besar.

Halaman:
1 2
