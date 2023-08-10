Bertemu Sekjen OECD, Menko Airlangga Bertukar Pikiran Indonesia Jadi Anggota

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bertemu dengan Sekretaris Jenderal Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Mathias Cormann.

Sekjen Cormann disebutnya datang untuk bertukar pikiran mengenai rencana Indonesia untuk menjadi anggota OECD.

BACA JUGA:

"Disampaikan keinginan Indonesia, atas saran Bapak Presiden, sudah diberitahukan ke 38 anggota OECD," ucap Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Pada prinsipnya, dia mengatakan mereka menyambut dengan sangat positif karena Indonesia dinilai berhasil dalam kepemimpinan di G20 dan saat sekarang Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang memimpin pertemuan ASEAN.

BACA JUGA:

Dari performa tersebut, mereka melihat juga terkait situasi Covid-19, ekonomi Indonesia tumbuh dengan baik dan dalam situasi itu pula Indonesia melakukan reformasi.

"Tentu, bagi OECD, reform itu menjadi hal yang sangat penting, dan mereka melihat komitmen Indonesia terhadap green economy, dengan berbagai proyek dan target, itu juga berada dalam track yang benar," sambung Airlangga.