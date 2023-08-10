Diresmikan 26 Agustus, LRT Jabodebek Tinggal Sempurnakan Aspek Kenyamanan

JAKARTA - LRT Jabodebek jadi diresmikan pada 26 Agustus 2023. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun mempersiapkan sejumlah aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna guna menjelang operasional nantinya.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, aspek keselamatan pengguna LRT Jabodebek menjadi prioritas. Oleh karena itu, Kemenhub bersama stakholder terkait terus melakukan uji coba untuk memastikan bahwa keamanan LRT Jabodebek terpenuhi.

"Yang tengah disempurnakan pada dasarnya lebih untuk aspek kenyamanan," kata Adita saat dihubungi, Kamus (10/9/2023).

Adita mengatakan, saat ini LRT Jabodebek sedang dilakukan pemutakhiran software persinyalan terbaru yang dapat meningkatkan kenyamanan di dalam kereta.

"Juga penyempurnaan software sarana atau TCU (Traction Control Unit) yang dapat meningkatkan keselarasan dengan prasarana," katanya.

Adapun terkait dengan keselarasan pintu saat kedatang kereta dengan peron. Adita mengatakan hal tersebut sudah sesuai dan tidak ada masalah.

"Sudah aman, tadi saat Presiden naik LRT dari Jatimulya juga tidak ada masalah," katanya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa peresmian LRT Jabodebek akan dilakukan pada akhir Agustus tahun 2023. Hal ini katakan Jokowi usai menjajal LRT Jabodebek untuk yang kedua kalinya, Kamis (10/8/2023).

"Akhir bulan Insya Allah sudah dioperasikan. Insya Allah (diresmikan) 26 Agustus," ujar Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas.