Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diresmikan 26 Agustus, LRT Jabodebek Tinggal Sempurnakan Aspek Kenyamanan

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |14:50 WIB
Diresmikan 26 Agustus, LRT Jabodebek Tinggal Sempurnakan Aspek Kenyamanan
LRT Jabodebek Diresmikan pada 26 Agustus 2023. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - LRT Jabodebek jadi diresmikan pada 26 Agustus 2023. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun mempersiapkan sejumlah aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna guna menjelang operasional nantinya.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, aspek keselamatan pengguna LRT Jabodebek menjadi prioritas. Oleh karena itu, Kemenhub bersama stakholder terkait terus melakukan uji coba untuk memastikan bahwa keamanan LRT Jabodebek terpenuhi.

"Yang tengah disempurnakan pada dasarnya lebih untuk aspek kenyamanan," kata Adita saat dihubungi, Kamus (10/9/2023).

Adita mengatakan, saat ini LRT Jabodebek sedang dilakukan pemutakhiran software persinyalan terbaru yang dapat meningkatkan kenyamanan di dalam kereta.

"Juga penyempurnaan software sarana atau TCU (Traction Control Unit) yang dapat meningkatkan keselarasan dengan prasarana," katanya.

LRT

Adapun terkait dengan keselarasan pintu saat kedatang kereta dengan peron. Adita mengatakan hal tersebut sudah sesuai dan tidak ada masalah.

"Sudah aman, tadi saat Presiden naik LRT dari Jatimulya juga tidak ada masalah," katanya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa peresmian LRT Jabodebek akan dilakukan pada akhir Agustus tahun 2023. Hal ini katakan Jokowi usai menjajal LRT Jabodebek untuk yang kedua kalinya, Kamis (10/8/2023).

"Akhir bulan Insya Allah sudah dioperasikan. Insya Allah (diresmikan) 26 Agustus," ujar Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174415/menhub_bertemu_kdm-F3f2_large.jpg
Bertemu KDM, Menhub Bahas LRT Bandung Raya hingga Bandara Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132912/lrt-sctU_large.jpeg
Urai Kemacetan Jakarta, Apa Kabar Proyek LRT Velodrome-Manggarai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/320/3098970/jam-operasional-lrt-jabodebek-diperpanjang-pada-tahun-baru-ini-jadwalnya-sg9XmZuUCJ.jpg
Jam Operasional LRT Jabodebek Diperpanjang pada Tahun Baru, Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/320/3092630/jumlah-penumpang-lrt-jabodebek-catat-rekor-tembus-2-juta-pada-november-2024-vQIf1CSUjb.jpg
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Catat Rekor, Tembus 2 Juta pada November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/320/3077834/proyek-lrt-velodrome-manggarai-capai-32-lebih-cepat-dari-target-KWxlPfKAzp.jpg
Proyek LRT Velodrome-Manggarai Capai 32%, Lebih Cepat dari Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043523/progres-lrt-jakarta-fase-1b-velodrome-manggarai-capai-23-15-wMvmYCX6YF.jpg
Progres LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Capai 23,15%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement