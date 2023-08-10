10 Pengertian Ilmu Ekonomi Menurut Para Ahli

Pengertian Ilmu Ekonomi menurut Para Ahli. (Foto: Freepik)

JAKARTA – Sepuluh pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli akan dijelaskan dalam artikel ini.

Ekonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yakni Oikos yang merupakan rumah tangga atau keluarga, dan Nomos yang berarti aturan hukum.

Sehingga ekonomi diartikan sebagai aturan dalam pengelolaan rumah tangga.

Berdasarkan catatan Okezone, Kamis (10/8/2023) ilmu ekonomi merupakan sebuah bidang yang mempelajari mengenai pengelolaan sumber daya secara perorangan, masyarakat, kelompok hingga negara.

Ilmu ekonomi bertujuan untuk mencapai sebuah kemakmuran dan kesejahteraan secara maksimal.

Berikut 10 pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli:

1. Mohammad Hatta

Mohammad Hatta merupakan Wakil Presiden (Wapres) RI pertama sekaligus seorang ahli ekonomi.

Menurut Bung Hatta, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang sebuah proses agar tercapai kesejahteraan serta keadilan sosial dalam lingkungan masyarakat.

2. Suherman Rosyidi

Suherman Rosyidi merupakan filsuf asal Indonesia.

Dia berpendapat bahwa ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memberikan pemahaman tentang gejala yang timbul di lingkungan masyarakat dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidup atau upayanya mencapai kemakmuran.

3. Karl Marx

Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonom, sejarawan dan sosiolog asal Jerman, Menurut Marx, ilmu ekonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari mengenai cara manusia dalam bertahan hidup pada suatu kelas sosial yang berkaitan dengan pemanfaatan sarana produksi.