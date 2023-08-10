Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengertian Ilmu Ekonomi Deskriptif Beserta Ciri-Ciri dan Contoh

Kiswondari , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |15:04 WIB
Pengertian Ilmu Ekonomi Deskriptif Beserta Ciri-Ciri dan Contoh
Ilustrasi ilmu ekonomi deskriptif. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Pengertian ilmu ekonomi deskriptif beserta ciri-ciri dan contoh akan dijelaskan dalam artikel berikut.

Mengutip Vivi Silvia dalam bukunya yang berjudul Statistika Deskriptif, ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang menggambarkan bagaimana keadaan perekonomian di masyarakat saat itu.

 BACA JUGA:

Ilmu ekonomi deskriptif juga memaparkan data-data dari beragam fakta serta fenomena yang terjadi.

Ilmu ekonomi ini mengkaji berbagai gambaran, dan kondisi perekonomian. Data yang terkumpul bersifat variatif, dapat berupa angka, grafik, kurva, atau bentuk lainnya yang dapat kamu pahami.

1. Pengertian Ilmu Ekonomi Deskriptif (H2)

Berdasarkan catatan Okezone, Kamis, (10/8/2023) ilmu ekonomi deskriptif digunakan untuk mengumpulkan keterangan-keterangan nyata yang relevan dengan suatu permasalahan ekonomi.

Ekonomi deskriptif juga diartikan sebagai pandangan yang menjelaskan tentang hubungan prediksi dari kondisi ekonomi dengan sifat-sifat ekonomi yang telah terwujud dalam kegiatan ekonomi sebelumnya, beserta variabel-variabel yang mempengaruhi perubahan tersebut.

 BACA JUGA:

Pengertian ilmu ekonomi deskriptif juga memberikan informasi tentang sifat utama dari sistem ekonomi dan apa yang menjadikan berfungsinya ekonomi itu.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pengertian ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang menjelaskan gambaran fakta atau data empiris tentang peristiwa ekonomi.

Ciri-ciri Ilmu Ekonomi Deskriptif (H2)

Dengan pengertian tersebut, ilmu ekonomi deskriptif memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

- Bersifat nyata atau faktual dan bukan rekayasa

- Ekonomi deskriptif digambarkan dalam bentuk angka, grafik, kurva atau bentuk lainnya yang dipahami

Halaman:
1 2
