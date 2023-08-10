Cara Mudah Daftar dan Cek Penerima Bansos PKH dan BLT BPNT Agustus 2023

Cara Mudah Daftar dan Cek Penerima Bansos PKH dan BLT BPNT Agustus 2023. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Cara mudah daftar dan cek penerima bansos PKH dan BLT BPNT Agustus 2023. Di mana bansos tersebut masih terus dicairkan hingga bulan ini.

Dana bansos dicairkan melalui Kementerian Sosial (kemensos) pada tahap ketiga termasuk bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PHK) dan bantuan sosial Pangan Non Tunai (BPNT).

Bantuan ini nantinya akan disalurkan untuk masyarakat secara berkala melalui kemensos itu diperuntukan bagi masyarakat yang termasuk keluarga miskin atau rentan miskin terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bantuan.

Lalu bagaimana cara mudah daftar dan cek penerima bansos PHK dan BLT BPNT?

Berikut cara daftar penerima bansos Kemensos Agustus 2023 atau BPNT lewat link cekbansos.kemensos.go.id atau Aplikasi Cek Bansos.

Pemerintah melalui Kemensos akan terus mengalirkan bansos 2023 PKH atau BPNT di tahun 2023.

Program PHK 2023 ini adalah program pemberian bansos bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat bertujuan untuk uapaya pencepatan penanggulangan kemiskinan.