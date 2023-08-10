Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jelang Peresmian LRT Jabodebek, Intip Persiapan KAI

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |18:22 WIB
Jelang Peresmian LRT Jabodebek, Intip Persiapan KAI
LRT Jabodebek. (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI terus melakukan persiapan di berbagai sisi untuk memastikan operasional LRT Jabodebek berjalan dengan baik.

Persiapan itu juga dilakukan menjelang peresmian LRT Jabodebek yang rencananya akan dilakukan 26 Agustus 2023 mendatang.

 BACA JUGA:

Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo mengatakan, seluruh operasi LRT Jabodebek dilakukan secara otomatis tanpa masinis. Artinya, moda transportasi massal ini menggunakan sistem Communication-Based Train Control (CBTC) dengan Grade of Automation (GoA) level 3.

Sistem yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia ini terus disempurnakan agar saat melayani pelanggan dapat beroperasi dengan maksimal.

 BACA JUGA:

"Proyek LRT Jabodebek merupakan proyek strategis nasional pemerintah yang dikerjakan oleh anak bangsa dan menjadi kebanggaan kita bersama," ujar Didiek, melalui keterangan pers, Kamis (10/8/2023).

Tak hanya itu, kolaborasi dilakukan dengan berbagai pihak baik PT INKA (Persero) sebagai penyedia sarana, LEN sebagai penyedia sistem persinyalan, PT Adhi Karya Tbk sebagai kontraktor, dan pemerintah daerah terkait.

