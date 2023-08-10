Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Progres LRT Jabodebek Capai 98,2%, Siap Diresmikan 26 Agustus 2023

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |18:38 WIB
Progres LRT Jabodebek Capai 98,2%, Siap Diresmikan 26 Agustus 2023
Progres LRT Jabodebek Capai 98%. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengungkapkan progres proyek LRT Jabodebek telah mencapai 98,26%. Rencananya proyek ini akan diresmikan dan mulai beroperasi untuk publik pada 26 Agustus 2023.

"Pprogres saat ini telah mencapai 98,26%," kata Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo, Kamis (10/8/2023).

Untuk mengejar target operasional tersebut, KAI terus melakukan persiapan diberbagai sisi untuk memastikan operasional LRT Jabodebek dapat berjalan dengan baik.

LRT

Mulai dari pengujian integritaai sistem, persinyalan, kelistrikan, prasarana, kereta, dan komponen pendukung lainya.

"Sehubungan dengan kompleksitas pengujian, maka diperlukan penyesuaian dan percobaan secara kontinyu. Sehingga mencapai kondisi optimal untuk menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang," kata Didiek.

Didiek mengatakan seluruh operasi LRT Jabodebek dilakukan secara otomatis tanpa masinis, menggunakan sistem Communication-Based Train Control (CBTC) dengan Grade of Automation (GoA) level 3.

