HOME FINANCE HOT ISSUE

Tren Belanja ke Pusat Perbelanjaan Naik, Pengunjung Mal Meningkat

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |19:55 WIB
Tren Belanja ke Pusat Perbelanjaan Naik, Pengunjung Mal Meningkat
Tren Belanja ke Mal Naik. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengungkapkan tren belanja masyarakat usai pandemi Covid-19 kini berubah lagi. Hal ini dirasakan dan dapat dilihat dari kuantitas pengunjung yang datang langsung ke pusat perbelanjaan.

Melihat situasi saat pandemi dengan saat ini, kuantitas pengunjung meningkat dan hampir menyentuh angka normal pada saat ini.

“Kalau kita melihat tren sekarang memang positif, meningkat. Tapi memang belum merata di seluruh mal,” kata Wakil Sekretaris Jendral APPBI Kantoro Permadi, Kamis (10/8/2023).

Menurutnya, mal-mal dengan lebih banyak area tempat makan, lebih cepat kembali dalam situasi normal dibandingkan retail penjualan barang seperti pakaian atau elektronik. Maka pusat perbelanjaan harus melihat kembali ketertarikan para calon pembeli.

Mal-mal atau retail menjadi tempat ketiga antara rumah dan kantor. Oleh karena itu, penting bagi pusat perbelanjaan menyediakan tempat yang nyaman dan mampu memberikan experience yang menarik bagi pengunjung.

Halaman:
1 2
