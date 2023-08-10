Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Proyek RDMP Kilang Balikpapan Capai 76,70%

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |20:27 WIB
Proyek RDMP Kilang Balikpapan Capai 76,70%
Proyek RDMP Kilang Balikpapan Capai 76%. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) menyampaikan progres pembangunan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Hingga saat ini proyek tersebut mencapai 76,70%.

Proyek RDMP Balikpapan meliputi pembangunan New Workshop & Warehouse, Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Feed Tank, Boiler, New Flare BPP II, FCC & FCC NHT, dan Terminal Lawe-Lawe Facilities.

Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, Kilang Balikpapan setelah RDMP selesai akan menambah kapasitas pengolahan hingga 100.000 barel per hari (Bph), dari yang semula 260 Bph menjadi 360 Bph.

Bahkan, Kilang akan menghasilkan produk petrokimia sebanyak 225.000 ton per tahun. Menurutnya, pengembangan Kilang Balikpapan akan memperkuat ketahanan energi nasional.

"Sampai dengan bulan Juni 2023, progres fisik RDMP Balikpapan telah mencapai 76,70% vs rencana reforecast 75,94% (ahead 0,76%)," ujar Taufik, Kamis (10/8/2023).

Untuk mendukung kemandirian energi nasional, khususnya di wilayah Timur Indonesia, termasuk di Ibu Kota Negara (IKN), pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) terus mendorong percepatan kegiatan proyek RDMP Balikpapan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184713/kilang_minyak_balikpapan-Elo9_large.jpg
ESDM Pastikan RDMP Kilang Balikpapan Diresmikan Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177252/tppi_terbakar-sTNZ_large.jpg
Sempat Terbakar, TPPI Pastikan Operasional Kilang Tuban Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174551/purbaya-fkhK_large.jpg
Purbaya Sindir Pertamina soal Kilang Minyak hingga RI Tetap Impor BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174522/kilang_minyak_pertamina-OYAM_large.jpg
6 Fakta Kilang Dumai Kebakaran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173904/kilang_minyak-RDCe_large.jpg
Kilang Minyak Pertamina di Dumai Kebakaran, Pasokan BBM Terganggu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173890/kilang_minyak-yoFt_large.jpg
4 Fakta Kebakaran Kilang Minyak Pertamina di Dumai
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement