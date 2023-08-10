Siapa Pemilik PT Kaldu Sari Nabati Majalengka? Ternyata Ini Orangnya

JAKARTA - Mengulas pemilik PT Kaldu Sari Nabati yang menarik untuk diketahui.

PT Kaldu Sari Nabati adalah salah satu kelompok bisnis produk konsumen di Indonesia, yang didirikan pada tahun 1985.

Terkenal dengan produksi makanan ringannya yang cukup mereka yakni Nabati dengan varian rasa Richeese dan Richoco.

PT Nutribev Nabati sendiri merupakan anak perusahaan PT Kaldu Sari Nabati yang memproduksi mie instan bermerek Richeese.

Berdasarkan catatan Okezone, Kamis (10/8/2023), Krisdianto Lesmana merupakan sosok dibalik PT Kaldu Sari Nabati ini, dikarenakan ada sesuatu dan lain hal kepemimpinan perusahaan Nabati Group ini dipimpin oleh putra tertua dari pendiri perusahaan yakni bapak Erwin L.

Nabati chocolate coated wafer, merupakan hasil produk pertama dari perusahaan Nabati sendiri.

Setelah beberapa tahun, tepatnya di Bulan Juni 2007 Nabati Chocolate Coated Wafer dihentikan dan PT Nabati Jaya Indonesia berganti nama menjadi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia.