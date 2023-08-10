Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapa Pemilik PT Kaldu Sari Nabati Majalengka? Ternyata Ini Orangnya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |21:03 WIB
Siapa Pemilik PT Kaldu Sari Nabati Majalengka? Ternyata Ini Orangnya
Mengulas pemilik PT Kaldu Sari Nabati. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mengulas pemilik PT Kaldu Sari Nabati yang menarik untuk diketahui.

PT Kaldu Sari Nabati adalah salah satu kelompok bisnis produk konsumen di Indonesia, yang didirikan pada tahun 1985.

 BACA JUGA:

Terkenal dengan produksi makanan ringannya yang cukup mereka yakni Nabati dengan varian rasa Richeese dan Richoco.

PT Nutribev Nabati sendiri merupakan anak perusahaan PT Kaldu Sari Nabati yang memproduksi mie instan bermerek Richeese.

Berdasarkan catatan Okezone, Kamis (10/8/2023), Krisdianto Lesmana merupakan sosok dibalik PT Kaldu Sari Nabati ini, dikarenakan ada sesuatu dan lain hal kepemimpinan perusahaan Nabati Group ini dipimpin oleh putra tertua dari pendiri perusahaan yakni bapak Erwin L.

 BACA JUGA:

Nabati chocolate coated wafer, merupakan hasil produk pertama dari perusahaan Nabati sendiri.

Setelah beberapa tahun, tepatnya di Bulan Juni 2007 Nabati Chocolate Coated Wafer dihentikan dan PT Nabati Jaya Indonesia berganti nama menjadi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement