Bank Apa yang Pertama di Indonesia? Ini Jawabannya

JAKARTA- Bank apa yang pertama di Indonesia menarik untuk dikulik. Pasalnya, tingginya minat menabung membuat perbankan Indonesia semakin banyak baik swasta maupun negeri.

Lantas bank apa yang pertama di Indonesia? Simak ulasannya di sini.

Bank pertama di Nusantara yang berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangan pada tahun 1746 adalah Bank van Courant. Perbank ini memiliki tugas untuk memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya.

Pada tahun 1752, Bank van Courant disempurnakan menjadi De Bank van Courant en Bank van Leening. Bank ini bertugas memberikan pinjaman kepada pegawai VOC agar mereka dapat menempatkan dan memutarkan uang mereka pada lembaga ini. Hal ini dilakukan dengan iming-iming imbalan bunga.

Namun, penutupan Bank van Courant en Bank van Leening pada 1818 dilakukan karena krisis keuangan. Zaman Belanda pun kemudian mendirikan De Javasche Bank yang nantinya menjadi cikal bakal Bank Indonesia.