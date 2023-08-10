Apakah Bisa Transfer Uang ke ATM yang Terblokir? Simak Jawabannya

Apakah Bisa Transfer Uang ke ATM yang Terblokir? Simak Jawabannya (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Apakah bisa transfer uang ke ATM yang terblokir? Simak jawabannya dalam berita di bawah ini.

Kartu ATM terblokir merupakan kondisi yang tidak bisa dihindari dan banyak dialami oleh sebagian besar para nasabah bank, mungkin kalian termasuk di antaranya.

Terkadang, saat sedang terburu-buru atau sedang banyak tekanan dan pekerjaan yang menumpuk. Bisa melupakan banyak hal penting, termasuk salah satunya PIN kartu ATM.

Kartu ATM yang lama tidak digunakan juga sering terblokir karena PIN-nya terlupa.

Apakah Bisa Transfer Uang ke ATM yang Terblokir? Lantas, apakah bisa transfer uang ke ATM yang terblokir?

Mengutip berbagai sumber, mentransfer uang ke ATM yang terblokir bisa dilakukan. Hanya saja jika kartu ATM terblokir, tidak bisa bertransaksi dengan menggunakan kartu ATM tersebut.

Seperti misalnya mengambil uang tunai di mesin ATM atau mendebetnya dengan mesin EDC.

BACA JUGA: Transfer BCA ke OVO

Kenapa ATM yang terblokir masih bisa menerima transfer uang. Hal yang perlu kamu ketahui adalah kartu ATM dan rekening tabungan adalah suatu yang berbeda, kartu ATM hanya alat untuk mengakses rekening, sedangkan rekening tabungan merupakan tempat di mana nasabah menyimpan uangnya di bank.

Oleh karena itu, jika kartu ATM terblokir maka masih tetap bisa menerima uang yang ditransfer dari orang lain. Masyarakat juga masih bisa mengakses layanan perbankan melalui akun mobile banking atau internet banking di ponsel selama masih mengingat ID dan passwordnya.