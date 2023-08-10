Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Jika M-Banking BCA Terblokir Apakah ATM Juga Terblokir?

Kiswondari , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |22:03 WIB
Jika M-Banking BCA Terblokir Apakah ATM Juga Terblokir?
Jika M-Banking BCA Terblokir Apakah ATM Juga Terblokir? (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Jika M-Banking BCA terblokir apakah ATM juga terblokir? Menarik untuk diperhatikan karena kejadian m-banking terblokir kerap terjadi.

Mungkin sedang mengalami kondisi M-Banking BCA yang terblokir karena salah input ID dan password. Kondisi m-banking yang terblokir merupakan hal yang menyebalkan, karena dapat menganggu aktivitas, seperti belanja online maupun membayar tagihan.

Mengutip laman bca.co.id, M-Banking BCA adalah layanan produk perbankan PT BCA yang dapat diakses secara langsung oleh nasabah melalui ponsel/handphone, baik dengan menggunakan menu yang sudah tersedia di SIM Card, dengan menggunakan SMS atau menggunakan menu pada BCA Mobile dengan menggunakan jaringan internet pada handphone dikombinasikan dengan SMS.

Jika M-Banking BCA Terblokir Apakah ATM Juga Terblokir?

Lantas, jika M-Banking BCA terblokir apakah ATM juga terblokir?

Mengutip berbagai sumber, jawabannya adalah tidak. Jika M-Banking BCA kamu terblokir maka masih bisa bertransaksi dengan menggunakan kartu ATM.

Namun, pastikan bahwa tidak lupa dengan PIN ATM ya.

Lalu, kenapa M-Banking BCA terblokir. Penyebabnya bisa beberapa faktor, baik faktor yang disadari oleh nasabah, maupun tidak disadari seperti misalnya ada indikasi penyalahgunaan akun bahkan skimming.

Faktor yang menyebabkan M-Banking BCA kamu terblokir di antaranya: salah memasukan password beberapa kali, yang biasanya 3 kali salah menginput password akan otomatis terblokir, adanya Indikasi penyalahgunaan akun oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, tidak login M-Banking BCA dalam kurun waktu tertentu dan tidak melakukan aktivasi akun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/320/2948933/apakah-uang-di-atm-bca-kadaluarsa-tetap-ada-FUuUprcEuL.png
Apakah Uang di ATM BCA Kadaluarsa Tetap Ada?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/622/2862282/cara-mengaktifkan-atm-bca-yang-mati-hilang-dan-terblokir-tsMl62o46G.jpg
Cara Mengaktifkan ATM BCA yang Mati, Hilang dan Terblokir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/622/2861975/5-cara-mencari-atm-bca-terdekat-yqlNblEndz.png
5 Cara Mencari ATM BCA Terdekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/622/2861903/apa-penyebab-saldo-atm-bca-tiba-tiba-berkurang-H5ghMXjRKY.png
Apa Penyebab Saldo ATM BCA Tiba-Tiba Berkurang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/03/320/2792053/jahja-ungkap-alasan-atm-bca-hanya-di-kota-besar-belum-masuk-daerah-pelosok-Fs54jcvkHP.jpg
Jahja Ungkap Alasan ATM BCA Hanya di Kota Besar, Belum Masuk Daerah Pelosok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/31/320/2756603/update-kasus-pembobolan-rekening-nasabah-bca-pelaku-harus-kembalikan-rp320-juta-gIVT2sm4u9.jpg
Update Kasus Pembobolan Rekening Nasabah BCA, Pelaku Harus Kembalikan Rp320 Juta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement