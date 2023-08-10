Jika M-Banking BCA Terblokir Apakah ATM Juga Terblokir?

JAKARTA – Jika M-Banking BCA terblokir apakah ATM juga terblokir? Menarik untuk diperhatikan karena kejadian m-banking terblokir kerap terjadi.

Mungkin sedang mengalami kondisi M-Banking BCA yang terblokir karena salah input ID dan password. Kondisi m-banking yang terblokir merupakan hal yang menyebalkan, karena dapat menganggu aktivitas, seperti belanja online maupun membayar tagihan.

Mengutip laman bca.co.id, M-Banking BCA adalah layanan produk perbankan PT BCA yang dapat diakses secara langsung oleh nasabah melalui ponsel/handphone, baik dengan menggunakan menu yang sudah tersedia di SIM Card, dengan menggunakan SMS atau menggunakan menu pada BCA Mobile dengan menggunakan jaringan internet pada handphone dikombinasikan dengan SMS.

Lantas, jika M-Banking BCA terblokir apakah ATM juga terblokir?

Mengutip berbagai sumber, jawabannya adalah tidak. Jika M-Banking BCA kamu terblokir maka masih bisa bertransaksi dengan menggunakan kartu ATM.

Namun, pastikan bahwa tidak lupa dengan PIN ATM ya.

Lalu, kenapa M-Banking BCA terblokir. Penyebabnya bisa beberapa faktor, baik faktor yang disadari oleh nasabah, maupun tidak disadari seperti misalnya ada indikasi penyalahgunaan akun bahkan skimming.

Faktor yang menyebabkan M-Banking BCA kamu terblokir di antaranya: salah memasukan password beberapa kali, yang biasanya 3 kali salah menginput password akan otomatis terblokir, adanya Indikasi penyalahgunaan akun oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, tidak login M-Banking BCA dalam kurun waktu tertentu dan tidak melakukan aktivasi akun.