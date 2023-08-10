5 Cara Mencari ATM BCA Terdekat

JAKARTA - 5 Cara Mencari ATM BCA Terdekat. Anjungan Tunai Mandiri atau Automatic Teller Machine (ATM) dibuat untuk memudahkan para nasabah bank mengambil uang mereka.

Pengaplikasiannya kini tidak terbatas pada mengambil uang tabungan, kredit pun bahkan bisa ditarik lewat mesin ATM.

Lalu demi memudahkan aksesibilitas bagi penggunanya, Bank-Bank, termasuk BCA, juga sudah menyebar ATM-nya di tempat-tempat ramai seperti supermarket, minimarket, SPBU, terminal, stasiun, dan tempat-tempat umum lainnya. Bahkan beberapa masjid saja kini sudah punya ATM-nya sendiri.

Akan tetapi, tanpa pengalaman melihat langsung atau informasi yang didapat dari orang lain. Kita tidak akan tahu dimana letak ATM BCA terdekat tersebut.

Tentu kita bisa mencari sendiri mengelilingi area di sekitar, namun itu akan sangat menguras waktu dan tenaga.

Untuk itu berikut Okezone rangkum dari berbagai sumber, 5 cara mencari ATM BCA terdekat:

1. Menggunakan Aplikasi Maps

Cara ini merupakan cara yang paling banyak digunakan oleh orang-orang. Anda bisa menggunakan aplikasi maps apapun yang tersedia di gadget Anda, namun yang paling banyak digunakan dan memiliki integrasi terbaik saat ini adalah miliknya Google.

· Buka Google Maps di Smartphone Anda

· Pastikan GPS di smartphone Anda telah aktif

· Pada kolom pencarian atau search, ketik “ATM BCA terdekat”, lalu tap enter di pojok kanan bawah (bagian keyboard).

· Kemudian akan muncul sejumlah daftar ATM BCA di tampilan, beserta nama lokasi di bawahnya

· Tentukan ATM mana yang hendak Anda tuju. Anda bisa melihat seberapa jauh masing-masing lokasi ATM yang ada dalam daftar dari tempat Anda berada.

· Lalu tap "Rute” atau "Direction” menuju ATM pilihan Anda. Setelah itu Anda bisa mengikuti panduan yang diberikan Google Maps

2. Menggunakan Mesin Pencarian Google

Sejatinya ketika Anda memanfaatkan mesin pencari Google untuk mencari ATM BCA terdekat. Pada akhirnya Anda juga akan diarahkan ke Google Maps. Itu hanya google yang membantu mencarikan pilihan Anda di Google Maps. Kelebihannya Anda lebih bisa menyesuaikan apakah tempat yang hendak Anda tuju, benar-benar tempat yang Anda tuju, bukan sekadar memiliki nama tempat yang sama.

· Buka aplikasi browser. Anda juga bisa langsung gunakan mesin pencari Google yang biasanya ada di tampilan ‘home’ Smartphone Anda