Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Menguat Usai Inflasi AS Melambat

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |07:13 WIB
Wall Street Menguat Usai Inflasi AS Melambat
Wall street hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

 

JAKARTA - Indeks utama Wall Street berakhir menguat pada akhir perdagangan Jumat (11/8/2023) waktu setempat, usai data inflasi ternyata lebih ringan dari yang ditakuti.

Sebelumnya, investor khawatir tentang prospek ekonomi jangka panjang AS dan apakah saham memiliki ruang lebih lanjut untuk dijalankan.

 BACA JUGA:

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (DJI) naik 52,79 poin, atau 0,15%, menjadi 35.176,15, S&P 500 (SPX) naik 1,12 poin, atau 0,03%, menjadi 4.468,83 dan Nasdaq Composite (IXIC) bertambah 15,97 poin, atau 0,12%, menjadi 13.737,99.

Data menunjukkan harga konsumen utama dan inti sama-sama naik 0,2% pada bulan Juli, dengan angka utama mencatat kenaikan tahunan sebesar 3,2% dan inti naik 4,7%.

 BACA JUGA:

Pada jam pertama perdagangan, tiga indeks patokan naik lebih dari 1% karena para pedagang bertaruh Federal Reserve AS akan menghentikan pengetatan moneter lebih lanjut pada tahun 2023 dan mulai memangkas suku bunga awal tahun depan.

Harga saham mulai merosot sejak pagi hari dan seterusnya, dan memantul antara wilayah positif dan negatif hampir sepanjang sore.

"Orang-orang melihat angka utama terlebih dahulu dan kami mengalami kenaikan besar, tetapi seiring berjalannya waktu, reli memudar dan itu mungkin reaksi yang tepat," kata Gregg Abella, CEO Investment Partners Asset Management.

Dia mencatat bahwa sementara inflasi telah melambat, melihat di luar angka utama mengungkapkan bahwa inflasi inti tetap kaku, dan ketika para pedagang mengurai data, sentimen positif awal menjadi lebih lemah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Saham AS Bursa BEI saham Wall Street
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement