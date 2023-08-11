Wall Street Menguat Usai Inflasi AS Melambat

JAKARTA - Indeks utama Wall Street berakhir menguat pada akhir perdagangan Jumat (11/8/2023) waktu setempat, usai data inflasi ternyata lebih ringan dari yang ditakuti.

Sebelumnya, investor khawatir tentang prospek ekonomi jangka panjang AS dan apakah saham memiliki ruang lebih lanjut untuk dijalankan.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (DJI) naik 52,79 poin, atau 0,15%, menjadi 35.176,15, S&P 500 (SPX) naik 1,12 poin, atau 0,03%, menjadi 4.468,83 dan Nasdaq Composite (IXIC) bertambah 15,97 poin, atau 0,12%, menjadi 13.737,99.

Data menunjukkan harga konsumen utama dan inti sama-sama naik 0,2% pada bulan Juli, dengan angka utama mencatat kenaikan tahunan sebesar 3,2% dan inti naik 4,7%.

Pada jam pertama perdagangan, tiga indeks patokan naik lebih dari 1% karena para pedagang bertaruh Federal Reserve AS akan menghentikan pengetatan moneter lebih lanjut pada tahun 2023 dan mulai memangkas suku bunga awal tahun depan.

Harga saham mulai merosot sejak pagi hari dan seterusnya, dan memantul antara wilayah positif dan negatif hampir sepanjang sore.

"Orang-orang melihat angka utama terlebih dahulu dan kami mengalami kenaikan besar, tetapi seiring berjalannya waktu, reli memudar dan itu mungkin reaksi yang tepat," kata Gregg Abella, CEO Investment Partners Asset Management.

Dia mencatat bahwa sementara inflasi telah melambat, melihat di luar angka utama mengungkapkan bahwa inflasi inti tetap kaku, dan ketika para pedagang mengurai data, sentimen positif awal menjadi lebih lemah.