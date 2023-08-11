Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Diprediksi di 6.793-6.820

JAKARTA - Riset MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu berada di atas MA20.

MNC Sekuritas mengatakan, apabila IHSG masih mampu berada di atas 6.834 sebagai supportnya, IHSG perlu menembus area 6.925 untuk konfirmasi kelanjutan uptrend.

"Namun, apabila menembus 6.834 maka IHSG akan terkoreksi ke rentang 6.793-6.820," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (11/8/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.834, 6.798 dan resistance 6.925, 6.966.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

BMRI - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 5.675-5.875

Target Price: 6.100, 6.200

Stoploss: below 5.600