HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |08:07 WIB
IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan
IHSG hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi bergerak menguat pada sepanjang perdagangan. Adapun pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.784 – 6.900.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, peluang perbaikan kondisi IHSG terlihat sebelum mencapai demand zone.

 BACA JUGA:

"IHSG berpotensi rebound selama tidak menurun di bawah area demand zone. Karena pada dasarnya pergerakan IHSG masih menguji resistance 6.900, dan pelemahan IHSG membentuk higher low," tulis William dalam analisisnya, Jumat (11/8/2023).

Menurut William, sekalipun IHSG tidak mencapai demand zone, namun dengan kondisi ini bisa saja rebound terjadi lebih cepat.

 BACA JUGA:

"Sektor perbankan masih menjadi penopang IHSG dengan sebagian saham-saham 3rd liner ikut menguat," katanya.

Untuk faktor teknikal, terlihat indikasi jenuh jual pada MACD, dan posisi IHSG yang walaupun masih di hawa 6.900 namun sudah semakin sering mendekatinya, maka terbuka peluang IHSG untuk menguat kembali masih dalam pengujian level 6.900.

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat sebesar 18.16 poin (+0.26%) menuju 6.893,27 pada perdagangan hari Kamis 10 Agustus 2023.

Telusuri berita finance lainnya
