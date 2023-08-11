Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar Rekomendasi Saham Hari Ini, Ada ANTM hingga TLKM

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |09:03 WIB
Daftar Rekomendasi Saham Hari Ini, Ada ANTM hingga TLKM
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan cenderung bergerak melemah pada perdagangan jelang akhir pekan.

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG cenderung akan melemah menuju support 6.835 apabila hari ini tetap di bawah 6.915 sebagai resisten minor.

 BACA JUGA:

“Namun kenaikan untuk retest zona resisten 6.950-6.970 bisa terjadi jika IHSG tembus ke atas 6.915,” kata Ivan dalam risetnya, Jumat (11/8/2023).

Adapun, level support IHSG berada di 6.835, 6.794 dan 6.753. Sementara level resistennya di 6.970, 7.015 dan 7.058.

 BACA JUGA:

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) di rentang harga Rp1.960-Rp1.980, dengan target harga terdekat di Rp2.100.

“ANTM akan mempertahankan peluang untuk melanjutkan struktur bullish wave (c) dari [d] menuju Rp2.260 apabila tetap di atas Rp1.960,” kata Ivan.

Kemudian, Ivan merekomendasikan accumulative buy pada saham PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) di rentang harga Rp560-Rp580, dengan target harga terdekat di Rp640.

Halaman:
1 2
