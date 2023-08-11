IHSG Hari Ini Dibuka Menguat Tipis 0,09% ke 6.899

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat 0,09% di 6.899,46 pada perdagangan Jumat (11/8/2023).

Hingga pukul 09.01 WIB, indeks komposit naik sebesar 0,06% di 6.897,18. Sebanyak 170 saham menguat, 138 melemah, dan 212 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp225,66 miliar, dari net-volume 368,11 juta saham yang diperdagangkan.

Sejumlah indeks pendukung tampak mengalami koreksi seperti LQ45 turun 0,05% di 966,04, indeks JII melemah 0,27% di 551,00, indeks MNC36 merosot 0,08% di 373,25, sedangkan IDX30 naik 0,04% di 501,67.

Secara sektoral, indeks yang meneguat yakni teknologi 0,52%, konsumer-siklikal 0,21%, konsumer nonsiklikal 0,03%, properti 0,23%, transportasi 0,85%, infrastruktur 0,19%, dan keuangan 0,12%. Sedangkan yang melemah adalah energi 0,41%, bahan bamu 0,06%, industri 0,65%, dan kesehatan 0,17%.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Panca Global Kapital Tbk (PEGE) naik 20,54% di Rp446, PT Agung Menjangan Mas Tbk (AMMS) menanjak 8,82% di Rp37, dan PT ITSEC Asia Tbk (CYBR) tumbuh 7,50% di Rp258.