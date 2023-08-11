Plaza Indonesia (PLIN) Kantongi Laba Rp274,1 Miliar, Naik 56,8% di Semester I-2023

JAKARTA - PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN) mengantongi laba bersih sebesar Rp274,10 miliar di enam bulan pertama tahun 2023.

Angka itu naik 56,83% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp174,77 miliar dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (11/8/2023).

Selain itu, pendapatan perseroan juga mengalami pertumbuhan sebesar 23,11% menjadi Rp615,19 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp499,67 miliar. Melansir laporan keuangan, pendapatan sewa perseroan tercatat sebesar Rp281,88 miliar, didominasi oleh segmen pusat perbelanjaan dengan kontribusi sebesar Rp218,01 miliar.

Kemudian, segmen perkantoran tercatat sebesar Rp60,71 miliar, dan segmen hotel tercatat sebesar Rp3,14 miliar. Lalu, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan tercatat sebesar Rp333,31 miliar.

Secara rinci, pendapatan hotel tercatat sebesar Rp207,80 miliar, pendapatan service charges tercatat sebesar Rp97,80 miliar, pendapatan parkir sebesar Rp14,29 miliar dan pendapatan promosi sebesar Rp13,40 miliar.

Di sisi lain, beban pokok pendapatan PLIN tercatat sebesar Rp189,05 miliar. Adapun, beban umum dan administrasi perseroan tercatat sebesar Rp128,45 miliar, serta beban keuangan sebesar Rp6,75 miliar.