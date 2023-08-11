Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Plaza Indonesia (PLIN) Kantongi Laba Rp274,1 Miliar, Naik 56,8% di Semester I-2023

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |12:10 WIB
Plaza Indonesia (PLIN) Kantongi Laba Rp274,1 Miliar, Naik 56,8% di Semester I-2023
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN) mengantongi laba bersih sebesar Rp274,10 miliar di enam bulan pertama tahun 2023.

Angka itu naik 56,83% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp174,77 miliar dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (11/8/2023).

 BACA JUGA:

Selain itu, pendapatan perseroan juga mengalami pertumbuhan sebesar 23,11% menjadi Rp615,19 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp499,67 miliar. Melansir laporan keuangan, pendapatan sewa perseroan tercatat sebesar Rp281,88 miliar, didominasi oleh segmen pusat perbelanjaan dengan kontribusi sebesar Rp218,01 miliar.

Kemudian, segmen perkantoran tercatat sebesar Rp60,71 miliar, dan segmen hotel tercatat sebesar Rp3,14 miliar. Lalu, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan tercatat sebesar Rp333,31 miliar.

 BACA JUGA:

Secara rinci, pendapatan hotel tercatat sebesar Rp207,80 miliar, pendapatan service charges tercatat sebesar Rp97,80 miliar, pendapatan parkir sebesar Rp14,29 miliar dan pendapatan promosi sebesar Rp13,40 miliar.

Di sisi lain, beban pokok pendapatan PLIN tercatat sebesar Rp189,05 miliar. Adapun, beban umum dan administrasi perseroan tercatat sebesar Rp128,45 miliar, serta beban keuangan sebesar Rp6,75 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185582/ihsg_ditutup_menguat-ipJk_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 8.570
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/278/3185165/ihsg_sepekan-2Rqx_large.jpg
IHSG Sepekan Naik ke 8.414, Transaksi Harian Turun Rp21,37 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/278/3185028/ihsg_ditutup_melemah-qR0H_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah di 8.414 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/278/3184973/ihsg_sesi_i-x6qD_large.jpg
IHSG Sesi I Turun 0,24 Persen ke 8.399
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/278/3184932/ihsg_dibuka_menguat-dBIA_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 8.403
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement