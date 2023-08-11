PTPP Raup Laba Rp124 Miliar di Semester I-2023, Naik 11,08%

JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) meraup laba bersih sebesar Rp124 miliar sepanjang enam bulan pertama 2023. Realisasi ini meningkat 11,08% dari periode yang sama tahun lalu senilai Rp112 miliar.

Adapun, naiknya laba PTPP dikontribusi dari laba ventura bersama, termasuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) di sektor gedung dan infrastruktur. Selain itu, pertumbuhan laba bersih juga dikontribusi oleh laba asosiasi bersama yang utamanya bersumber dari afiliasi PTPP yakni PT Celebes Railways Indonesia dan PT Indonesia Ferry Property.

“Perseroan bersyukur dapat mencapai pertumbuhan laba dibandingkan tahun lalu dengan kontribusi utama lebih dari 80% berasal dari induk perusahaan. Hal itu menandakan kekuatan bisnis PTPP di bidang konstruksi,” kata Sekretaris Perusahaan PTPP Bakhtiyar Effendy, dikutip dari 1st Session Closing IDX Channel, Jumat (11/8/2023).

Sementara itu, pencapaian kontrak baru pada Juli 2023 membuat PTPP semakin menunjukkan optimisme untuk mencapai target akhir tahun. Adapun, perolehan kontrak baru perseroan hingga akhir Juli 2023 senilai Rp15,68 triliun, angka ini tumbuh 15,66% secara tahunan yang sebelumnya sebesar Rp13,55 triliun.

Beberapa perolehan kontrak baru yang berhasil diraih oleh PTPP pada Juli 2023 antara lain The North-South Commuter Paket 3C di Filipina senilai Rp2,18 triliun dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek 2 Selatan senilai Rp900 miliar.