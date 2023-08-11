Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

PTPP Raup Laba Rp124 Miliar di Semester I-2023, Naik 11,08%

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |14:37 WIB
PTPP Raup Laba Rp124 Miliar di Semester I-2023, Naik 11,08%
Saham PTPP (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) meraup laba bersih sebesar Rp124 miliar sepanjang enam bulan pertama 2023. Realisasi ini meningkat 11,08% dari periode yang sama tahun lalu senilai Rp112 miliar.

Adapun, naiknya laba PTPP dikontribusi dari laba ventura bersama, termasuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) di sektor gedung dan infrastruktur. Selain itu, pertumbuhan laba bersih juga dikontribusi oleh laba asosiasi bersama yang utamanya bersumber dari afiliasi PTPP yakni PT Celebes Railways Indonesia dan PT Indonesia Ferry Property.

“Perseroan bersyukur dapat mencapai pertumbuhan laba dibandingkan tahun lalu dengan kontribusi utama lebih dari 80% berasal dari induk perusahaan. Hal itu menandakan kekuatan bisnis PTPP di bidang konstruksi,” kata Sekretaris Perusahaan PTPP Bakhtiyar Effendy, dikutip dari 1st Session Closing IDX Channel, Jumat (11/8/2023).

Sementara itu, pencapaian kontrak baru pada Juli 2023 membuat PTPP semakin menunjukkan optimisme untuk mencapai target akhir tahun. Adapun, perolehan kontrak baru perseroan hingga akhir Juli 2023 senilai Rp15,68 triliun, angka ini tumbuh 15,66% secara tahunan yang sebelumnya sebesar Rp13,55 triliun.

Beberapa perolehan kontrak baru yang berhasil diraih oleh PTPP pada Juli 2023 antara lain The North-South Commuter Paket 3C di Filipina senilai Rp2,18 triliun dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek 2 Selatan senilai Rp900 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement