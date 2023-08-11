Jokowi Bakal Jajal Kareta Cepat Jakarta-Bandung 1 September 2023

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menjajal Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) pada 1 September 2023 mendatang.

Hal ini disampaikan Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo di The Westin Jakarta. Menurutnya usai dijajal, kereta cepat rencananya dioperasikan pada awal Oktober.

"Pak Jokowi akan mencoba tanggal 1 September 1 September. Dan berharap awal Oktober ini kita bisa mulai operasi," kata Didiek, Jumat (11/8/2023).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal menyatakan bahwa, kereta cepat Jakarta-Bandung akan operasi Oktober.