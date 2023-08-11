LRT Jabodebek Beroperasi 26 Agustus 2023, Ada Diskon Harga Tiket 1 Bulan

JAKARTA - Pemerintah menyatakan bahwa peresmian LRT Jabodebek akan dilakukan pada akhir Agustus tahun 2023.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal menyatakan LRT Jabodebek beroperasi nantinya tidak langsung untuk dikenakan tarif.

"Tarifnya sudah ada RPM-nya, ada tahapannya ada diskon," ujar Risal Wasal di The Westin Jakarta, Kamis (10/8/2023) malam.

Dia menjelaskan bahwa pemberian diskon ini akan diberikan sekitar sebulan.

Risal menyatakan uji coba dengan penumpang atau masyarakat tetap akan dilakukan sebelum diresmikan tanggal 26 Agustus.

"Kita akan undang undang masyarakat kok," pungkasnya.