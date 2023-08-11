Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jabodebek Beroperasi 26 Agustus 2023, Ada Diskon Harga Tiket 1 Bulan

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |07:28 WIB
LRT Jabodebek Beroperasi 26 Agustus 2023, Ada Diskon Harga Tiket 1 Bulan
LRT Jabodebek. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menyatakan bahwa peresmian LRT Jabodebek akan dilakukan pada akhir Agustus tahun 2023.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal menyatakan LRT Jabodebek beroperasi nantinya tidak langsung untuk dikenakan tarif.

 BACA JUGA:

"Tarifnya sudah ada RPM-nya, ada tahapannya ada diskon," ujar Risal Wasal di The Westin Jakarta, Kamis (10/8/2023) malam.

Dia menjelaskan bahwa pemberian diskon ini akan diberikan sekitar sebulan.

Risal menyatakan uji coba dengan penumpang atau masyarakat tetap akan dilakukan sebelum diresmikan tanggal 26 Agustus.

 BACA JUGA:

"Kita akan undang undang masyarakat kok," pungkasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
