HOME FINANCE HOT ISSUE

Hadapi El Nino, Indonesia Percepat Penanaman Massal

Muzakir , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |07:57 WIB
Hadapi El Nino, Indonesia Percepat Penanaman Massal
Kementan lakukan penanaman massal. (Foto: MPI)
A
A
A

LOMBOK - Kementerian Pertanian (Kementan) bertemu dengan petani di dusun Lamper desa Jage Rage Lombok Barat.

Irjen Kementan, Jan S Maringka pun melakukan penanaman massal padi jenis varietas unggul untuk mengantisipasi terjadinya El Nino yang mengancam hampir semua wilayah di Indonesia termasuk Lombok Barat dan gerakan membuat booster pupuk hayati sistem biosaka bersama kelompok tani pada Kamis, 10 Agustus 2023.

Jan menegaskan Persoalan El Nino ini sudah di rasakan oleh semua pihak di Indonesia sehingga Lombok ini menjadi daerah penyangga pangan nasional.

Pihaknya juga mendorong gerakan besar menanam padi karena momentum ini menjadi kebangkitan pertanian nasional.

"Spirit menanam ini harus kita gerakan untuk hadapi ancaman El Nino," katanya.

Jan juga menambahkan, gerakan nasional menanam paska panen ini menjadi gerakan untuk mempersiapkan pangan menghadapi gelombang El Nino pada tahun ini.

Halaman:
1 2
