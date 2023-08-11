Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sempat Cetak Rekor, Kini Harga Emas Dunia Turun Lagi

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |08:04 WIB
Sempat Cetak Rekor, Kini Harga Emas Dunia Turun Lagi
Harga emas hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas melemah pada akhir perdagangan, Jumat (11/8/2023), setelah data inflasi AS untuk Juli datang secara luas seperti yang diharapkan.

Namun ini memperpanjang kerugian untuk sesi keempat berturut-turut di bawah tekanan dari imbal hasil obligasi yang lebih tinggi dan dolar yang lebih kuat.

 BACA JUGA:

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange tergerus USD1,70 atau 0,09% menjadi ditutup pada USD1.948,90 per ounce, setelah menyentuh tertinggi sesi di USD1.963,50 dan terendah di USD1.945,10.

 BACA JUGA:

Untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September naik 9,00 sen atau 0,40%, menjadi ditutup pada USD22,821 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober terangkat USD22,10 atau 2,48%, menjadi menetap pada USD914,80 per ounce.

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan Kamis, bahwa IHK (Indeks Harga Konsumen) AS untuk semua konsumen perkotaan meningkat 0,2% pada Juli secara bulan ke bulan, dan naik 3,2% dalam basis tahun ke tahun, secara luas sejalan dengan ekspektasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184137/emas-7Bsq_large.jpg
Ekspor Emas Akan Kena Bea Keluar hingga 15 Persen demi Jaga Pasokan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159548/emas-CI1B_large.jpg
Beli Emas Bebas Pajak PPh 22 Mulai 1 Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159530/emas-qoQY_large.jpg
Sri Mulyani Atur Pajak Penjualan Emas dan Perhiasan, Mulai Berlaku 1 Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157598/emas-dsZ0_large.jpg
Harga Emas Antam Merosot Rp25 Ribu, Kini Rp1.945.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3150993/emas-PNdQ_large.jpg
Harga Emas Antam Turun Lagi, Hari Ini di Bawah Rp1,9 Juta per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/320/3139077/harga_emas-548G_large.jpg
Kilau Meredup, Harga Emas Antam Hari Ini Diskon Rp20.000 Jadi Rp1.866.000 per Gram
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement