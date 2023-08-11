Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bangun Akses Jalan ke Stasiun Kereta Cepat, KCIC Libatkan Pengusaha Properti

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |08:35 WIB
Bangun Akses Jalan ke Stasiun Kereta Cepat, KCIC Libatkan Pengusaha Properti
Pengembang properti terlibat dalam pembangunan akses jalan ke stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Antara)
A
A
A


JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengungkapkan ada juga keterlibatan pengembang properti di sekitar jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk menciptakan aksesibilitas ke tiap stasiun kereta cepat mulai dari Tegalluar sampai ke Halim Perdanakusuma.

"Tentunya kerja sama kami, dengan Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kemenko Marves, dengan pemerintah daerah, pengembang juga ini tidak kalah penting dan juga asosiasi hotel untuk menciptakan aksesibilitas yang baik di empat stasiun yang ada," kata Dirut PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi di Tegalluar, Kabupaten Bandung seperti dilansir Antara, Kamis 10 Agustus 2023.

Dia menjelaskan untuk Stasiun Tegalluar, selain membuka akses lewat Jembatan Cibiru Hilir yang diresmikan hari ini untuk menghubungkan dengan wilayah Gedebage, dan ke depan pengembang Sumarecon akan membuka gerbang tol di wilayah Gedebage bersama pemerintah.

"Dalam jangka pendek dibuka exit tol KM 149. Ke depan dibangun tol exit 151A, jadi kalau dari arah Bandung dan Jakarta keluar di exit tol itu dan menggunakan Jembatan Cibiru Hilir untuk ke Stasiun Tegalluar. Selain itu juga Summarecon dan asosiasi hotel akan mengadakan Shuttle bus langsung ke Stasiun Tegalluar," ucapnya.

Sementara dari arah sebaliknya yakni Cileunyi dan sekitarnya, kata Dwiyana, juga akan dibangun exit tol 151B, namun berbentuk drop zone.

Saat ini proses perencanaan dan desain sudah selesai, proses pengadaan lahannya sedang disiapkan," ucapnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
