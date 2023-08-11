Harga Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rp250.000

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengungkapkan bahwa harga tiket kereta cepat Jakarta - Bandung untuk operasi sebesar Rp250 ribu.

"Pada awal pengoperasian, kami ada tarif yang menarik Rp250.000. Ini sedang kami ajukan ke Kementerian Perhubungan," kata Direktur Utama (Dirut) KCIC Dwiyana Slamet Riyadi di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat seperti dilansir Antara, Kamis, 10 Agustus 2023.

Dengan harga Rp250 ribu, kata Dwiyana, artinya tarif kereta cepat hampir sama dengan kereta Argo Parahyangan yang dioperasikan PT KAI yang menurutnya saat ini harga tiketnya Rp200.000-Rp250.000.

BACA JUGA:

"Saat ini Argo Parahyangan telah ditarif pada hari biasa Rp200.000 dan ketika akhir pekan atau high season di Rp250.000, artinya tarif kereta api cepat hampir sama dengan tarif kereta api eksisting," ucap Dwiyana.

BACA JUGA:

Dengan harga itu, Dwiyana mengklaim bahwa pengguna transportasi itu bisa menghemat waktu berjam-jam, di mana hanya membutuhkan waktu 30 menit perjalanan Jakarta-Bandung (Padalarang).