Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sempat Kena Hack, Akun Instagram LRT Jabodebek Kembali Pulih

Hafizhuddin , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |08:42 WIB
Sempat Kena <i>Hack</i>, Akun Instagram LRT Jabodebek Kembali Pulih
LRT Jabodebek. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pihak LRT jabodebek melaporkan bahwa akun Instagram @lrt_jabodebek kembali berhasil diambil alih usai terkena hack pada Rabu, 9 Agustus 2023.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardojo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah sangat peduli dan memberikan bantuan kepada LRT Jabodebek untuk bisa segera mengambil alih kembali akun tersebut.

 BACA JUGA:

"Kami berterimakasih kepada tim IT KAI dan pihak lain yang membantu memulihkan akun Instagram kami. Apresiasi juga kami sampaikan kepada teman-teman media yang dengan cepat membantu kami menyebarkan informasi terkait kondisi akun Instagram kami pada hari kemarin, sehingga diharapkan tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat pelaku yang menghack akun Instagram @lrt_jabodebek," ungkap Kuswardojo dikutip Jumat (11/8/2023).

Kuswardojo menyampaikan kejadian ini tentunya akan menjadi pembelajaran penting bagi LRT Jabodebek.

 BACA JUGA:

Hal ini juga untuk terus memperbaiki sistem keamanan pada sejumlah akun media sosial yang LRT Jabodebek kelola.

“Kami juga meminta bantuan masyarakat luas untuk segera menginformasikan bila terdapat postingan yang terlihat tidak sesuai pada akun medsos LRT Jabodebek, sehingga tidak akan ada masyarakat yang dirugikan nantinya”, tutup Kuswardojo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174415/menhub_bertemu_kdm-F3f2_large.jpg
Bertemu KDM, Menhub Bahas LRT Bandung Raya hingga Bandara Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132912/lrt-sctU_large.jpeg
Urai Kemacetan Jakarta, Apa Kabar Proyek LRT Velodrome-Manggarai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/320/3098970/jam-operasional-lrt-jabodebek-diperpanjang-pada-tahun-baru-ini-jadwalnya-sg9XmZuUCJ.jpg
Jam Operasional LRT Jabodebek Diperpanjang pada Tahun Baru, Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/320/3092630/jumlah-penumpang-lrt-jabodebek-catat-rekor-tembus-2-juta-pada-november-2024-vQIf1CSUjb.jpg
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Catat Rekor, Tembus 2 Juta pada November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/320/3077834/proyek-lrt-velodrome-manggarai-capai-32-lebih-cepat-dari-target-KWxlPfKAzp.jpg
Proyek LRT Velodrome-Manggarai Capai 32%, Lebih Cepat dari Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043523/progres-lrt-jakarta-fase-1b-velodrome-manggarai-capai-23-15-wMvmYCX6YF.jpg
Progres LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Capai 23,15%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement