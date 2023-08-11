Sempat Kena Hack, Akun Instagram LRT Jabodebek Kembali Pulih

JAKARTA - Pihak LRT jabodebek melaporkan bahwa akun Instagram @lrt_jabodebek kembali berhasil diambil alih usai terkena hack pada Rabu, 9 Agustus 2023.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardojo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah sangat peduli dan memberikan bantuan kepada LRT Jabodebek untuk bisa segera mengambil alih kembali akun tersebut.

"Kami berterimakasih kepada tim IT KAI dan pihak lain yang membantu memulihkan akun Instagram kami. Apresiasi juga kami sampaikan kepada teman-teman media yang dengan cepat membantu kami menyebarkan informasi terkait kondisi akun Instagram kami pada hari kemarin, sehingga diharapkan tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat pelaku yang menghack akun Instagram @lrt_jabodebek," ungkap Kuswardojo dikutip Jumat (11/8/2023).

Kuswardojo menyampaikan kejadian ini tentunya akan menjadi pembelajaran penting bagi LRT Jabodebek.

Hal ini juga untuk terus memperbaiki sistem keamanan pada sejumlah akun media sosial yang LRT Jabodebek kelola.

“Kami juga meminta bantuan masyarakat luas untuk segera menginformasikan bila terdapat postingan yang terlihat tidak sesuai pada akun medsos LRT Jabodebek, sehingga tidak akan ada masyarakat yang dirugikan nantinya”, tutup Kuswardojo.