HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR Hari Ini

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |08:57 WIB
Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR Hari Ini
Harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR per 11 Agustus 2023. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar lengkap harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR per Jumat (11/8/2023).

Dilansir dari situs resmi Pertamina, ketiga jenis BBM yakni pertamax turbo, dexlite dan pertamina dex mengalami kenaikan harga. Sementara itu harga pertamax, pertalite dan biosolar tetap.

 BACA JUGA:

Sebagai contoh, harga pertamax turbo di Jakarta dibanderol sebesar Rp14.400 per liter atau naik Rp400 per liter dari sebelumnya Rp14.000 per liter pada periode Juli 2023.

Sementara harga Dexlite per 1 Agustus 2023 naik Rp800 per liter menjadi Rp13.950 per liter dari sebelumnya Rp13.150 per liter.

 BACA JUGA:

Selanjutnya perubahan harga juga terjadi pada Pertamina DEX yang kini dibanderol dengan harga Rp14.350 per liter atau naik Rp800 dibandingkan periode Juli 2023 yang tercatat sebesar Rp13.550 per liter.

Penyesuaian harga BBM juga dilakukan seperti Shell hingga BP AKR. Kemudian, Vivo juga ikut menaikkan harga BBM nya.

Nah, dengan berbagai perubahan tersebut, maka berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina, Shell hinga BP-AKR yang berlaku mulai hari ini:

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
