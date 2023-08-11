Apa Ciri-Ciri Bank yang Tidak Sehat?

JAKARTA - Saat membuka tabungan alangkah baiknya kenali ciri-ciri bank yang tidak sehat. Hal ini perlu diperhatikan oleh nasabah agar tidak merugikan ika terjadi sesuatu pada tabungan Anda.

Pasalnya, kesehatan bank adalah standar dimana pelanggan menilai apakah manajemen bank beroperasi sesuai dengan pedoman saat ini.

Sedangkan ciri-ciri bank yang tidak sehat meliputi adanya kesulitan nasabah dalam melakukan penarikan dana, suku bunga deposito terlalu tinggi, banyak kredit macet, dan mengalami kerugian terus menerus.

Selain itu, bank yang bermasalah terbagi menjadi dua jenis yakni bermasalah secara struktural dan nonstruktural.

Adapun bank yang secara struktural mengalami masalah dapat terancam kapan saja keberlangsungannya. Kategori ini meliputi aktiva kualitas produk yang tidak kehat, mengalami kerugian yang sangat besar, dan buruknya likuiditas.