Viral! Beredar Jadwal Lengkap Seleksi CPNS 2023, Dimulai 17 September

JAKARTA - Beredar jadwal lengkap pendaftaran seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di media sosial (medsos).

Informasi itu pun terlihat sebuah foto yang dibagikan akun Twitter @workfess, dikutip Jumat (11/8/2023).

Di mana dalam informasi akun itu pendaftaran CPNS akan mulai dibuka pada September 2023.

Dapat terlihat juga mengenai tanggal-tanggal beserta kegiatan yang akan dilakukan, mulai dari pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman akhir.

Adapun Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga sudah buka suara mengenai jadwal CPNS 2023 yang beredar di medsos.

Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Iswinarto Setiaji mengatakan bahwa jadwal tersebut merupakan usulan dari pihaknya.

"Sudah Pak..usulan dari BKN," katanya saat dihubungi Okezone pagi ini.

Terkait jadwal itu BKN juga tengah menunggu peresmian dari Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.

"Masih menunggu Keputusan dari Menpan RB," tambahnya.