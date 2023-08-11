Jadwal Seleksi Penerimaan CPNS 2023 Beredar, Ini Penjelasan BKN

BKN buka suara soal beredarnya jadwal CPNS 2023 di medsos. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Kepagawaian Negara (BKN) buka suara soal beredarnya jadwal CPNS 2023 di media sosial (medsos).

Diketahui, informasi jadwal CPNS 2023 itu pun terlihat dari sebuah foto yang dibagikan akun Twitter @workfess.

Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Iswinarto Setiaji mengatakan kalau jadwal yang beredar itu merupakan usulan dari pihaknya.

"Sudah, usulan dari BKN," katanya saat dihubungi Okezone, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Namun, jadwal tersebut masih tengah menunggu peresmian dari Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.

"Masih menunggu Keputusan dari Menpan RB," tambahnya.

Sebagai informasi, dari jadwal yang beredar itu terlihat tanggal-tanggal beserta kegiatan yang akan dilakukan, mulai dari pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman akhir.

Berikut jadwal CPNS 2023 yang beredar di medsos.

1. Pengumuman seleksi: 16-30 September 2023

2. Pendaftaran seleksi: 17 September-3 Oktober 2023