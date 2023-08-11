Ekonomi Singapura Hanya Tumbuh 0,5% di Kuartal II-2023, Terhindar Resesi

JAKARTA - Perekonomian Singapura pada kuartal II-2023 berkembang kurang dari perkiraan semula, tetapi terhindar dari resesi, data resmi menunjukkan. Negara kota itu diperkirakan tidak mengalami resesi teknis tahun ini.

Seorang pejabat kementerian perdagangan mengatakan, karena produk domestik bruto (PDB) meningkat 0,1% kuartal-ke-kuartal yang disesuaikan secara musiman pada April hingga Juni, lebih lambat dari pertumbuhan 0,3% yang terlihat dalam perkiraan awal pemerintah.

Kementerian Perdagangan dan Industri (MTI) melaporkan secara tahunan, ekonomi tumbuh 0,5%, dibandingkan dengan perkiraan awal 0,7% dan pertumbuhan kuartal pertama 0,4%.

"Prospek permintaan eksternal Singapura untuk sisa tahun ini tetap lemah," kata MTI dalam sebuah pernyataan dikutip Antara, Jumat (11/8/2023).

Dia menambahkan bahwa telah mempersempit perkiraan pertumbuhan PDB-nya menjadi 0,5% hingga 1,5% dari 0,5% hingga 2,5% untuk tahun ini, turun dari 3,6 pada tahun 2022.