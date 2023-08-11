Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadwal Operasional LRT Jabodebek Molor Lagi, Ada Apa?

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |11:34 WIB
Jadwal Operasional LRT Jabodebek Molor Lagi, Ada Apa?
Jadwal operasional LRT Jabodebek mundur. (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Moda transportasi LRT Jabodebek ditargetkan beroperasi dan pada 26 Agustus 2023 mendatang. Hal tersebut diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun sebelumnya target pengoperasian LRT Jabodebek dijadwal akan diresmikan pada 18 Agustus 2023. Akan tetapi target tersebut tidak terlaksana dan diundur menjadi 20 atau 30 Agustus 2023.

 BACA JUGA:

"Kami tadi minta saran pak presiden, pak presiden sangat bijak, pokoknya kalian melakukan uji coba. pada saat uji coba berhasil, kita buka. Jadi bisa jadi menjadi 20 Agustus, atau 30 Agustus," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu.

Mundurnya target operasional tersebut lantaran masih perlu adanya pembenahan di sistem LRT Jabodebek. Hal itu guna menjamin keselamatan dan kenyamanan dari pengguna LRT Jabodebek.

 BACA JUGA:

Sementara itu, Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menanggapi maju mundurnya pengoperasian LRT Jabodebek lantaran moda transportasi tanpa masinis ini merupakan yang pertama di Indonesia.

"Sebetulnya kalo kita lihat ini kenapa (operasional) maju mundur kepada menjamin keselamatan dan kelancaran operasional. Karena ini kan teknologinya lumayan canggih. Dan ini juga teknologi yang masih baru di Indonesia sementar ini hampir melibatkan seluruhnya karya anak bangsa," katanya dalam Marker Review IDX Channel, Jumat (11/8/2023).

