Cek Formasi CPNS 2023 dan PPPK

JAKARTA- Cek formasi CPNS 2023 sangat ditunggu oleh para pelamar kerja. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan bahwa seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dibuka pada September 2023.

Adapun dari data per 1 Agustus 2023, KemenpanRB menetapkan sebanyak 572.496 formasi pada CPNS tahun ini.Dalam hal ini, 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN, dan pemerintah daerah 493.634 ASN.

Pada formasi CASN untuk pemerintah pusat terinci sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK.

Berikut cek formasi CPNS 2023 dilansir dari berbagai sumber:

1. CPNS sebanyak 28.903

2. PPPK sebanyak 49.959

Melalui total 493.634 formasi berikut ini adalah alokasi formasi di pemerintahan daerah:

1. PPPK guru sebanyak 296.084

2. PPPK tenaga kesehatan sebanyak 154.724

3. PPPK teknis sebanyak 42.826