Tarif LRT Jabodebek Lebih Mahal Dibandingkan MRT, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Perbandingan tarif LRT Jabodebek dengan MRT Jakarta menuai sorotan.

Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mengatakan bahwa tarif LRT Jabodebek untuk Km pertama sebesar Rp5.000 dan Km selanjutnya Rp700 seharusnya sudah dilakukan kajian willingness to pay (WTP) dan willingness to share (WTS) oleh operator maupun regulator.

Adapun tarif tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2023, tentang tarif angkutan orang dengan kereta api ringan terintegrasi di wilayah Jabodebek untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik.

"Tinggal nanti dilihat bagaimana dalam pelaksanaannya apakah tarif tersebut sudah cukup layak sesuai dengan keterjangkauan oleh masyarakat," kata Aditya dalam Market Review IDX Channel, Jumat (11/8/2023).

Adapun jika dibandingkan dengan moda transportasi lainnya yang ada di DKI Jakarta, tarif tersebut masih cukup tinggi.

Aditya membandingkan tarif LRT Jabodebek dengan tarif LRT Jakarta. Dimana tarif LRT Jakarta menggunakan tarif flat atau tetap Rp5.000 untuk jarak 6 Km.

"Kalau ini (LRT Jabodebek) 1 Km dikenakan Rp5.000. Jadi sebetulnya tarif masih sedikit di atas LRT Jakarta. Kemudian kita bandingkan dengan MRT Jakarta, tarif awalnya Rp4.000 dan terjuahnya Rp14.000 dengan jarak 15 km," katanya.