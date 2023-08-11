Penukaran Gas Elpiji Subsidi Sepi Peminat, Kenapa?

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bekerja sama dengan Pertamina mengadakan penukaran tabung elpiji tiga kilogram subsidi dengan ukuran 5,5 kilogram atau yang nonsubsidi.

Penukaran tabung elpiji dari subsidi ke nonsubsidi menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN), masyarakat umum, dan pelaku UMKM yang mampu.

Penukaran tabung elpiji tiga kilogram dilakukan di halaman Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, pada Jumat pagi (11/8/2023).

Sayangnya pada penukaran selama dua jam hingga pukul 10.35 WIB masih sepi peminat.

Warga bisa menukarkan dua tabung elpiji tiga kilogram dengan tabung elpiji 5,5 kilogram secara gratis.

Bila hanya membawa satu tabung elpiji tiga kilogram, maka masyarakat menambah uang Rp212 ribu untuk satu tabung elpiji berukuran 5,5 kilogram.