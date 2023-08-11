Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik, RI Pede Anak Bangsa Bisa Produksi Baterai

Anak bangsa kini dapat produksi baterai listrik sendiri. (Foto: MPI)

JAKARTA – Ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia membawa angin segar bagi industri baterai dalam negeri.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut saat ini anak-anak bangsa saling berlomba melakukan penelitian untuk bisa memproduksi baterai motor listrik agar dapat menjadi pemain di negeri sendiri.

BACA JUGA:

“Ini bukti pengembangan ekosistem kendaraan listrik telah memicu tumbuhnya industri baterai di dalam negeri. Tentu ini harus terus kita dorong dan semangati,” kata Moeldoko

usai melihat langsung produksi baterai kendaraan listrik lokal di Malang, Jawa Timur, Jumat (11/8/2023).

Menurut Moeldoko, produsen baterai kendaraan listrik lokal tak cukup hanya bisa memenuhi TKDN seratus persen.

BACA JUGA:

Namun juga harus mampu menjawab isu-isu terkait baterai.