Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi RI Tumbuh 5% di 7 Kuartal Berturut-turut, Sri Mulyani: Ini Artinya Baik

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |14:16 WIB
Ekonomi RI Tumbuh 5% di 7 Kuartal Berturut-turut, Sri Mulyani: Ini Artinya Baik
Menteri Keuangan Sri Mulyani bangga ekonomi RI tumbuh di atas 5% selama 7 kuartal berturut-turut. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17% di kuartal II-2023 cukup tinggi, bahkan melampaui ekspektasi pasar.

Jika dibulatkan satu digit, maka berarti menjadi 5,2%.

 BACA JUGA:

Hal ini berada di atas prediksi mayoritas analis pasar yang memproyeksikan ekonomi Indonesia tetap tumbuh, namun tidak setinggi 5,17%.

"Ini artinya cukup baik, ekonomi Indonesia melanjutkan tren di atas 5% selama 7 kuartal berturut-turut," ujar Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Agustus 2023 di Jakarta, Jumat (11/8/2023).

 BACA JUGA:

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi mayoritas negara di dunia relatif melambat.

Dengan angka pertumbuhan ini, Indonesia berhasil menunjukkan kinerja perekonomian yang cukup baik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement