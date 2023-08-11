Ekonomi RI Tumbuh 5% di 7 Kuartal Berturut-turut, Sri Mulyani: Ini Artinya Baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani bangga ekonomi RI tumbuh di atas 5% selama 7 kuartal berturut-turut. (Foto: MPI)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17% di kuartal II-2023 cukup tinggi, bahkan melampaui ekspektasi pasar.

Jika dibulatkan satu digit, maka berarti menjadi 5,2%.

BACA JUGA:

Hal ini berada di atas prediksi mayoritas analis pasar yang memproyeksikan ekonomi Indonesia tetap tumbuh, namun tidak setinggi 5,17%.

"Ini artinya cukup baik, ekonomi Indonesia melanjutkan tren di atas 5% selama 7 kuartal berturut-turut," ujar Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Agustus 2023 di Jakarta, Jumat (11/8/2023).

BACA JUGA:

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi mayoritas negara di dunia relatif melambat.

Dengan angka pertumbuhan ini, Indonesia berhasil menunjukkan kinerja perekonomian yang cukup baik.