Sri Mulyani Ungkap Kondisi Ekonomi RI, Faktanya Tetap Kuat meski The Fed Naikkan Suku Bunga

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai kinerja pasar keuangan domestik terjaga. Terlihat dari sejumlah faktor seperti tren penurunan yield Surat Berharga Negara (SBN) domestik tertahan sejak akhir Juli 2023 seiring dinamika global.

"Kinerja ekonomi dan pasar domestik mendukung tren apresiasi nilai tukar Rupiah yang menguat 3,2% year-to-date (ytd)," ujar Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Agustus 2023 di Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Indeks dolar Amerika Serikat (AS) juga masih cenderung melemah terpengaruh oleh persepsi pasar atas arah kebijakan moneter AS.

"Kinerja pasar SBN terjaga, dengan capital flow yang kuat, dengan kinerja ekonomi yang baik dan APBN yang juga membaik, maka yield SUN 10 tahun turun 60 bps ytd didukung likuiditas domestik yang kuat dan capital inflow Rp91,19 triliun ytd," ungkap Sri.

BACA JUGA: Sri Mulyani Bangga Ekonomi RI Kuat Kalahkan Eropa hingga China

Kendati demikian, dia menyebut capital inflow dan penurunan yield tertahan seiring dinamika global. Di sisi lain, kinerja pasar saham masih terjaga.

"IHSG menguat 0,36% ytd, mencatat capital inflow sebesar Rp25,24 triliun ytd," sambung Sri.