Sri Mulyani Sudah Habiskan Belanja Negara Rp1.020 Triliun, Ini Rinciannya

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.020,4 triliun atau 45,4% dari pagu anggaran belanja hingga 31 Juli 2023.

"Total belanja Rp1.020,4 triliun ini sedikit kontraksi dibandingkan belanja pemerintah pusat tahun lalu. Jadi, total dari belanja kita sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu sebesar 1% lebih rendah," " ungkap Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Agustus 2023 di Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Ini terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp493 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp527,4 triliun.

Belanja K/L sudah terlaksana sebesar 49,3% dari pagu anggaran. Ini merupakan realisasi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp493 triliun.

"Angka ini dipengaruhi oleh percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, penyaluran berbagai bansos, dukungan persiapan pelaksanaan pemilu, dan pelaksanaan pembangunan IKN," tambah Sri.