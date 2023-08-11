Rupiah Sore Ini Melemah ke Rp15.219/USD Sambut Akhir Pekan

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) kembali ditutup melemah sore ini.

Di mana rupiah turun 34 poin di level Rp15.219 dari penutupan sebelumnya di Rp15.185.

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS diperdagangkan sebagian besar tidak berubah pada hari Jumat karena para pedagang mencerna pembacaan inflasi terbaru.

“Sementara pembacaan memicu taruhan bahwa Fed akan mempertahankan suku bunga pada bulan September, itu juga melihat pasar memangkas ekspektasi mereka untuk penurunan suku bunga tahun ini, dengan suku bunga diperkirakan akan tetap di tertinggi 22 tahun,” tulis ibrahim dalam risetnya pada perdagangan Jumat (11/8/2023).

Ada lebih banyak data inflasi yang akan dirilis nanti di sesi ini, dalam bentuk harga produsen untuk bulan Juli, menambah lebih banyak umpan bagi pembuat kebijakan Fed menjelang pertemuan penting Fed bulan depan.

Di eropa, Ekonomi Inggris (PDB) tumbuh 0,2% pada kuartal kedua, bertentangan dengan ekspektasi pembacaan datar, dibantu oleh pertumbuhan bulanan sebesar 0,5% pada bulan Juni.