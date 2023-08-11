Twitter Jadi X, Elon Musk Lelang Barang Kantor Bertema Burung

JAKARTA- Twitter diakuisisi X Corp sejak 22 Juli 2023. Pergantian nama tersebut membuat perusahaan yang dikenal dengan Twitter melakukan penjualan dan melelang barang kantor yang bertemakan burung.

Pelelangan ini dimulai pada 12 September, menandai simbol paling jelas dari misi penghancuran diri Elon Musk untuk mengubah citra perusahaan X.

Berikut ini beberapa arang-barang yang terdaftar yang akan dijual, mulai dari ,eja, alat musik, dispenser bir, ukiran burung dari kayu, lampu berbentuk seperti burung, foto artistik burung, lukisan burung dengan monotipe dan, sangkar burung. Harga barangnya sendiri mulai dari USD 25.

BACA JUGA: Bos X Linda Yaccarino Ungkap Alasan Elon Musk Hapus Nama Twitter

Penjualan barang tersebut di mulai bulan September untuk memperingati kebakaran kantor Twitter besar kedua dalam waktu yang kurang dari setahun.

Tidak hanya itu, Penjualan yang dilakukan termasuk berton-ton peralatan kantor, alat pengiris daging deli yang diputar dengan tangan, dan seluruh alat ayam rotisserie. Sekarang, Anda juga dapat mengambil bagian dalam pesta rakus dari merek yang pernah menjadi ikon.

Beberapa item paling aneh yang dilelang

1. Meja Kopi Kayu Berbentuk Burung

2. Burung raksasa di samping gedung Twitter

3. Lampu Tidur Burung Berukuran Besar