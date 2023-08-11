Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Temui Bos IMF Usai Kritik Kebijakan Hilirisasi RI

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |15:35 WIB
Luhut Temui Bos IMF Usai Kritik Kebijakan Hilirisasi RI
Menko Luhut Binsar Pandjaitan Bertemu Perwakilan IMF (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya bertemu Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva beberapa waktu lalu di Amerika Serikat.

Diketahui dalam pertemuan tersebut membahas terkait dengan kebijakan Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian.

"Selalu menyenangkan melihat teman baik saya, Menteri @kemenkomarves @luhut_binsar dan belajar tentang rencana Indonesia untuk lebih meningkatkan nilai tambah dan lapangan kerja untuk memenuhi tujuan pembangunan yang ambisius," kata Georgieva dikutip dari media sosial resminya di Twitter dikutip Jumat (11/8/2023).

Kemudian pertemuan tersebut juga membahas terkait bagaimana kebijakan yang ditetapkan Indonesia dapat memberikan hasil yang luas biasa bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini memberikan pekerjaan dan peningkatan standar hidup masyarakat Indonesia.

"Diskusi yang aktif dan konstruktif dengan Menteri @luhut_binsar dan timnya. Kebijakan suara #Indonesia memberikan hasil yang luar biasa bagi rakyatnya – ekonomi yang dinamis, pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik, peningkatan standar hidup di seluruh negeri," katanya.

Halaman:
1 2
